Результати 9-го туру УПЛ

“Шахтар” підпускає конкурентів

Ворскла - Дніпро 0:2 (Коноплянка 2, Назаренко 79 пен.)

Іллічівець - Карпати 2:3 (Козоріз 49, Антонов 73 – Голодюк 4, Зеньов 25, Кожанов 44)

Металіст - Зоря 3:0 (Валяєв 40, Воробей 44, Хав`єр 81) Нагадаємо, що раніше зіграли: Оболонь - Шахтар 1:0 (Худзик, 51)

Волинь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)

Таврія - Арсенал 0:1 (Мазілу 58)

Металург Д - Кривбас 2:2 (Клейтон 7, Мгуні 74 - Хомченковський 3, Максимов 79)

Динамо - Металург 2:0 (Нінкович 45+1, Мілевський 52 пен.) ***

Ігри 10-го туру відбудуться: 17 вересня

Металург З (2) - Металург Д (14)

Волинь (8) - Іллічівець (7) 18 вересня

Кривбас (10) - Ворскла (14)

Севастополь (6) - Дніпро (19) 19 вересня Зоря (9) - Динамо (20)

Арсенал (14) - Металіст (16)

Карпати (17) - Оболонь (11)

Шахтар (22) - Таврія (10)

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