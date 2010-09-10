Українська “молодіжка” зіграє з Нідерландами

У п’ятницю, 10 вересня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування стикового раунду молодіжного чемпіонату Європи-2011. Українську збірну очікують два матчі проти голландської команди, перший з яких підопічні Павла Яковенка проведуть на виїзді.

«Нам, як завжди, «щастить» на суперників. У групі були дуже потужні Франція та Бельгія, тепер ось випала одна з найсильніших команд Європи − Нідерланди. Але що вдієш? У цьому немає нічого страшного. Будемо готуватися, вивчати опонентів, шукати їхні вади», − прокоментував результати жеребкування наставник синьо-жовтих.

«Звісно, загалом про сильні якості голландців нам відомо. Вони демонструють швидку комбінаційну гру та мають у складі дуже технічних виконавців. Однак ми маємо цілий місяць, аби віднайти спосіб здолати їх, − зауважує Яковенко. − Чи добре, що гратимемо матч-відповідь удома? З одного боку − так. А з іншого, у разі нічийного підсумку двох матчів та необхідності проведення двох екстра-таймів, голландці матимуть більше часу, щоб забити гол на виїзді, який матиме подвійну ціну».

«Сильні збірні на всіх рівнях − одна з невід`ємних рис футбольних Нідерландів, а отже нас очікує нелегке випробування, − погоджується з тренером нападник української «молодіжки» та київського «Динамо» Андрій Ярмоленко. − З іншого боку на цій стадії відбору слабких команд немає, і я, зізнаюся, заздалегідь не ділив потенційних опонентів на зручних і незручних».

«Гадаю, голландці діятимуть в такому самому стилі, як і «Аякс», з яким нещодавно зустрічалося «Динамо» в стиковому раунді Ліги чемпіонів УЄФА. Вони тяжіють до атакуючого, швидкого, технічного футболу. Тобто самі грають й іншим не заважають. Буде дуже цікаво! − упевнений 20-річний гравець. − Добре, що другий матч Україна проводитиме вдома. Підтримка власних уболівальників має допомогти нам досягти необхідного результату».

Сім переможців двоматчевих дуелей, що відбудуться 8 та 12 жовтня, приєднаються до Данії на фінальному етапі, котрий з 11 по 25 червня 2011 року прийматимуть Орхус, Хернінг, Ольборг і Віборг.

Варто нагадати, що у фінальній частині Євро-2006 (U-21) наші футболісти двічі зустрічалися з помаранчевими. В груповому турнірі наша команда здобула перемогу (2:1), а ось у фінальній зустрічі зазнала поразки (0:3).

Результати жеребкування стикового раунду (8 і 12 жовтня):

Нідерланди − Україна

Англія − Румунія

Іспанія − Хорватія

Швейцарія − Швеція

Ісландія − Шотландія

Чехія − Греція

Італія − Білорусь

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