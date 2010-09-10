Львівські депутати просять не позбавляти “Карпати” очок

Депутати Львівської міської ради прийняли звернення до ФФУ з проханням скасувати каральні санкції Контрольно-дисциплінарного комітету стосовно ФК "Карпати".

Відповідне звернення 66 голосами було підтримано на сесії Львівської міської ради, пише Champion з посиланням на ЗІК.

Ініціювала заяву фракція "Наша Україна", яку згодом підтримали й інші депутати. Нагадаємо, згідно з рішенням КДК ФК "Карпати" позбавили 9 очок у турнірній таблиці цього сезону та притягнули до ряду інших каральних санкцій.

Як заявляють у "Нашій Україні", є сумніви щодо справедливості покарання ФК «Карпати».

"Ми, депутати Львівської міської ради, повністю підтримуємо та вітаємо політику ФФУ, в якій декларується викоренення з українського футболу такого ганебного явища як корупція. Та водночас нас обурює рішення КДК Федерації стосовно ФК "Карпати". Адже розглянуто лише один випадок договірного характеру гри. Виникає підозра, що покарання ФК "Карпати" - це лише показова акція, але аж ніяк не систематична боротьба із незаконними діями в українському футболі.

Ми - за чесну гру, але наразі не спостерігаємо прагнення функціонерів ФФУ об`єктивно та повноцінно розслідувати питання договірних матчів в українському футболі, вивчати всі факти корупційних дій та застосовувати покарання до всіх клубів без винятку, - йдеться у заяві. - Тож рішення КДК стосовно ФК "Карпати" сприймається як спроба очорнити репутацію команди. Наголошуємо, що ФК "Карпати", який завжди боровся за дотримання спортивного правила fair play в українському футболі, з власної ініціативи розпочав розслідування характеру матчу з ФК "Металіст", який відбувся ще у квітні 2008 року. Клуб добровільно надав усі здобуті матеріали до ФФУ, аби вище футбольне керівництво вжило необхідних заходів для того, щоб український футбол став чесним та не корумпованим".

Сьогодні відібрати у ФК "Карпати" 9 очок, чесно зароблених у цьому сезоні, означає одне - практично позбавити клуб можливості боротися за призові місця в чемпіонаті та єврокубкову зону. Це удар не лише по команді, а й по тисячам уболівальників клубу, по кожному львів`янину, для яких ФК "Карпати" - один із символів нашого міста». Тому депутати попросили скасувати каральні санкції, адже йдеться про команду, яка першою не побоялася відверто говорити правду про закулісні ігри у футболі", - ідеться у звернені депутатів.

