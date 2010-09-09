УЄФА відзначає прогрес Києва і Львова

Київ. 9 вересня. УНІАН. Директор Турніру УЄФА ЄВРО 2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що експерти УЄФА відзначили суттєвий прогрес реалізації проектів арен Києва та Львова з моменту останнього інспекційного візиту наприкінці травня.

Як повідомила УНІАН прес-служба МОК Євро-2012, про це він заявив за результатами чергового інспекційного візиту експертів УЄФА в Україну.



За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, разом з тим експерти наголосили на нагальності таких питань, як облаштування зон гостинності, розробка плану експлуатації стадіонів та призначення управлінських команд, що безпосередньо займатимуться експлуатацією стадіонів.

Як зазначив керівник МОК Євро-2012, під час інспекційного візиту експертна комісія УЄФА відвідала будівельні ділянки стадіонів і змогла на власні очі побачити значне прискорення темпів будівництва обох об’єктів, але зауважила, що швидкість виконання робіт не має жодним чином позначитися на якості реалізації проектів. Водночас, за його словами, експерти наголосили, що подальший контроль якості має знаходитися у щоденному полі зору незалежних експертів, а для вчасного та успішного зведення об’єктів треба збільшити кількість будівельників на обох стадіонах.

За словами директора Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні, у ході робочих зустрічей з проектними командами київського та львівського стадіонів представники УЄФА водночас зауважили на ряді невідкладних питань, без негайного вирішення яких арени не можна буде успішно і вчасно ввести в експлуатацію. Зокрема, ні в Києві, ні у Львові і досі не розпочато роботи з облаштування прилеглих територій цих об`єктів, а згідно з вимогами УЄФА для проведення Чемпіонату Європи навколо стадіонів мають бути обладнані зони гостинності та інші функціональні території. Він додав, що відкритим залишається і питання управління стадіонами: вже зараз має бути розроблено плани управління аренами, сформовано управлінські команди, що мають розпочати свою діяльність задовго до здачі стадіонів в експлуатацію. Не менш актуальною проблемою, зокрема, для львівської арени, є темпи будівництва шляхів доступу до стадіонів.

Як повідомила прес-служба МОК Євро-2012, це був останній інспекційний візит експертів УЄФА до України перед наступним засіданням Наглядової Ради УЄФА Євро-2012, яке відбудеться у Ньоні наприкінці вересня. У ході цього засідання Наглядова Рада УЄФА Євро-2012 дасть оцінку спільній роботі усієї проектної команди нашої країни.