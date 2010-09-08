Результати жеребкування 1/16 Кубка України

До турніру підключились учасники Прем’єр-ліги

Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цій стадії до участі в турнірі підключились клуби Прем’єр-ліги. Перелік пар команд-учасниць:

"Кримтеплиця" (Молодіжне) - "Динамо" (Київ)

"Чорноморець" (Одеса) - "Ворскла" (Полтава)

"Єдність" (Пліски) - "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка)

"Кремінь" (Кременчук) - "Шахтар" (Свердловськ)

"Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Карпати" (Львів)

ФК "Полтава" - "Оболонь" (Київ)

"Титан" (Армянськ) - ПФК "Севастополь"

"Металіст" (Харків) - "Арсенал" (Київ)

"Сталь" (Алчевськ) - "Арсенал" (Біла Церква)

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Зоря" (Луганськ)

ПФК "Олександрія" - "Металург" (Донецьк)

"Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Таврія" (Сімферополь)

"Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Фенікс-Іллічівець" (Калініно)

"Металург" (Запоріжжя) - "Іллічівець" (Маріуполь)

"Карпати" (Яремче) - "Волинь" (Луцьк)

"Шахтар" (Донецьк) - "Кривбас" (Кривий Ріг) Матчі відбудуться 22 вересня.



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