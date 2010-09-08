Результати жеребкування 1/16 Кубка України
До турніру підключились учасники Прем’єр-ліги
Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу. На цій стадії до участі в турнірі підключились клуби Прем’єр-ліги.
Перелік пар команд-учасниць:
"Кримтеплиця" (Молодіжне) - "Динамо" (Київ)
"Чорноморець" (Одеса) - "Ворскла" (Полтава)
"Єдність" (Пліски) - "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка)
"Кремінь" (Кременчук) - "Шахтар" (Свердловськ)
"Гірник-Спорт" (Комсомольськ) - "Карпати" (Львів)
ФК "Полтава" - "Оболонь" (Київ)
"Титан" (Армянськ) - ПФК "Севастополь"
"Металіст" (Харків) - "Арсенал" (Київ)
"Сталь" (Алчевськ) - "Арсенал" (Біла Церква)
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Зоря" (Луганськ)
ПФК "Олександрія" - "Металург" (Донецьк)
"Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Таврія" (Сімферополь)
"Сталь" (Дніпродзержинськ) - "Фенікс-Іллічівець" (Калініно)
"Металург" (Запоріжжя) - "Іллічівець" (Маріуполь)
"Карпати" (Яремче) - "Волинь" (Луцьк)
"Шахтар" (Донецьк) - "Кривбас" (Кривий Ріг)
Матчі відбудуться 22 вересня.