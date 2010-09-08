Закінчився черговий раунд відбору на Євро-2012

Франція реабілітувалася за стартову поразку відбору ЄВРО-2012 від Білорусі перемогою над Боснією-Герцеговиною, а от Росія та Португалія своїх фанів не втішили.

Дворазовий чемпіон Європи збірна Франції прийшла до тями після поразки на старті кваліфікації ЄВРО-2012, відсвяткувавши виїзну перемогу над збірною Боснії-Герцеговини, а от команди Португалії та Росії дещо забуксували, програвши цього ігрового дня відповідно Норвегії та Словаччині.

Свою кампанію у групі D Франція розпочала із сенсації зі знаком мінус, капітулювавши у п`ятницю у рідних стінах перед Білоруссю (0:1). Тож тепер французькі вболівальники уважно стежили, як завершиться подорож триколірних до Сараєво. А там вони здобули перемогу завдяки голам Каріма Бензема та Флорана Малуда, чим підняли не тільки свій моральний дух, а й настрій наставника Лорана Блана, для якого цей виграш став першим на чолі збірної.

У таборі португальців обійшлося без хеппі-енду. Піренейці в своєму стартовому поєдинку вдома розписали мирову з Кіпром (4:4), після чого мінімально поступилися на виїзді у Норвегії (0:1), коли єдиний гол у зустрічі провів Ерік Гусеклепп. Із таким же рахунком Росія у рідних стінах програла Словаччині, а Чехія - Литві.

Чорногорія продовжує свою переможну ходу, в гостях поклавши на лопатки Болгарію (1:0), і тепер разом із Англією, котра у Базелі нокаутувала Швейцарію (3:1), ділить першу сходинку групи G.

Тим часом на сьомій компенсованій хвилині удар головою Стівена Мак-Мануса приніс Шотландії виграш над Ліхтенштейном (2:1). Туреччина розібралася з Бельгією (3:2), а Німеччина та Італія перемогли із різницею в п`ять м’ячів.

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