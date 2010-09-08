Калитвинцев здобуває першу перемогу

Для збірної України, що готується до домашнього фіналу ЄВРО-2012, матч із чилійцями був уже шостим на цьому дворічному шляху. І поки синьо-жовті не відчули гіркоти поразок, незважаючи на те, що тренерський штаб продовжує активно експериментувати складом. Приміром, у вівторок на полі київського стадіону імені Лобановського у стартовому листі знову з`явилися Віталій Мандзюк, Олександр Романчук, Ігор Худоб`як та Євген Коноплянка.

Утім, не втрачають майстерності і лідери команди. Приміром, Андрій Шевченко, для якого ця гра стала 99-ю під національними прапорами, упевнено веде партнерів за собою. Щоправда, збільшити бомбардирський реєстр капітану київського «Динамо» не судилося, хоча можливостей для цього у нього було більш ніж достатньо. Лише в першому таймі Шева упустив три відмінні нагоди. Виходячи один на один із Луїсом Маріном, вриваючись в його володіння з флангу, Андрій, мов зачарований, у завершальній фазі атаки мазав.

Проте взяття воріт гостей без участі української «сімки» все-таки не обійшлося. На 36-й хвилині, розігруючи зароблений Олегом Гусєвим «стандарт», Шевченко зробив передачу Ракицькому, і той завдав фірмовий «постріл» низом метрів з 18-ти − Марін зреагував, але завадити м`ячу потрапити у сітку не зумів − 1:0. Майже одразу Андрій вивів на ударну позицію і Гусєва, але той, пробиваючи практично впритул, направив м`яч над поперечиною.

У перерві тренер гостей Марсело Б`єлса зумів пожвавити своїх підопічних, і вони спробували перехопити ініціативу. Захисник «Удінезе» Маурісіо Ісла, завершуючи швидкісну контратаку, намагався пробити Диканя, на що збірна України відповіла не менш небезпечним ударом Худоб`яка − м`яч ледве розминувся зі штангою. Пізніше кіпера московського «Спартака» перевіряли Педро Моралес і Ектор Мансіла, і також залишилися ні з чим.

Чилійці й надалі продовжували нагнітати темп, але в середині другої половини Калитвинцев кинув у бій Олександра Алієва. Хавбек московського «Локомотива» незабаром віддав тренеру сторицею, забивши у притаманному собі ключі − метрів з 25-ти, і м`яч, влучивши у перекладину в районі дальньої «дев`ятки», влетів у ворота − 2:0. Такий гандикап вже підбадьорив господарів, які пішли уперед великими силами. Третій гол могли провести Ракицький, той же Шевченко, але футбольні боги їм в цьому відмовили.

А ось Іслу нагородили за настирливість. На 89-й хвилині атака збірної Чилі центром увінчалася пасом на Маурісіо, який зробив ривок і холоднокровно відправив м`яч у дальній кут − 2:1. А вже у компенсований арбітром час захисник «Удінезе» ледь не влаштував холодний душ для синьо-жовтих, проте після його небезпечного удару Андрій Дикань виручив збірну України, яка здобула першу перемогу під керівництвом Калитвинцева.

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