Молодіжна збірна закінчує відбір на Євро-2011 без поразок

Груповий етап відбірної кампанії молодіжного чемпіонату Європи 2011 року склався для збірної України дуже вдало, адже вона зуміла достроково гарантувати собі першу сходинку і, як наслідок, місце у плей-офф турніру. Окрім синьо-жовтих, путівки до наступного етапу в передостанньому турі здобули команди Швейцарії, Хорватії, Греції, Нідерландів і Чехії.

Здавалося б, останній поєдинок проти словенців для підопічних Павла Яковенка нічого не вирішував, проте це не зовсім так. Відповідно до регламенту жеребкування раунду плей-офф, яке відбудеться у п`ятницю, усі збірні ділитимуться на «сіяних» та «несіяних» за результатами відбірних турнірів останніх двох європейських першостей.



Аби мати шанс потрапити до компанії сильніших команд, господарям потрібно було брати в цій зустрічі максимум очок. До речі, допомогти своїм товаришам у заключному протистоянні не могли лідери «молодіжки» Ярослав Ракицький та Євген Коноплянка, яких викликано до національної збірної.



Словенці, які фактично гарантували Україні місце у плей-офф, зігравши внічию з Бельгією (2:2) у попередньому турі, розпочали дуже сміливо. Проте господарі швидко взяли гру під свій контроль. Не відчуваючи тиску відповідальності за результат, українці весь перший тайм провели в атаці.

Чудові моменти для взяття воріт мали Микола Морозюк, Роман Зозуля, ВолодимирЧеснаков, Денис Гармаш, Віталій Віценець та Андрій Ярмоленко. Проте в деяких епізодах чудово діяв голкіпер суперників, а в інших - невдало розпоряджалися м`ячем господарі поля.

Друга половина зустрічі також пройшла під акомпанемент атак підопічних Павла Яковенка, проте перевага господарів після перерви була вже не такою переконливою. Декілька разів Антону Каніболоцькому навіть довелося демонструвати свою майстерність. Найактивнішим у нападі нашої команди був Володимир Лисенко, який після першої 45-хвилинки замінив Романа Зозулю, проте форварду, як і в першому таймі його партнерам, не вистачало точності.

В результаті по завершенні зустрічі на табло київського стадіону «Оболонь» світилися нулі. В іншому матчі восьмої відбірної групи Франція обіграла Мальту з рахунком 2:0. Проте ця перемога не допомогла триколірним потіснити з другого місці Бельгію через гірші показники в очних дуелях.

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