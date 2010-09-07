Хто покаже “Шахтар” у Лізі чемпіонів

Матчі "Шахтаря" у Лізі чемпіонів - 2010/2011 телеглядачі зможуть побачити наживо на телеканалі "Україна".

Про це прес-службі "гірників" повідомив продюсер спортивних проектів каналу "Україна" Олександр Денисов, пише Champion

"Крім безпосередньо самого матчу буде ще й післяматчева студія під традиційною назвою "Ніч Ліги чемпіонів". Наші гості та експерти обговорять фрагменти гри, яка щойно відбулась. Гадаю, має бути цікаво й на полі, і після фінального свистка", - сказав він.

"Зараз йдеться про те, щоб даний блок, до складу якого входить сам матч та програма "Ніч Ліги чемпіонів", наступного дня могли подивитися на телеканалі "Футбол" телеглядачі, яким напередодні не вдалося це зробити у прямому ефірі каналу "Україна", - додав О.Денисов.

Перший матч "Шахтаря" із сербським «Партизаном» почнеться 15 вересня о 21:45.

