Ще троє іноземців хочуть тренувати збірну України

Список претендентів на посаду головного тренера збірної України поповнився відразу трьома кандидатами.

Бажання очолити українську національну команду виявили колишній головний тренер збірних Швеції та Нігерії Ларс Лагербек, а також екс-наставник збірних Того та Камеруну Отто Пфістер, пише Champion з посиланням на "Динамо Киев от Шурика".

Окрім того, не проти опинитися біля керма "синьо-жовтих" і багаторічний асистент Лагербека - Роланд Андерссон.

Агенти, які представляють інтереси згаданих фахівців, уже звернулися до ФФУ з офіційними пропозиціями послуг своїх клієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним з кандидатів на посаду головного тренера збірної України є відомий шведський фахівець Свен-Йоран Ерікссон. Пізніше президент ФФУ Григорій Суркіс підтвердив достовірність цієї інформації.

