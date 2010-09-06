“Олімпійський” нарешті будують за графіком

Київ. 6 вересня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що роботи з проведення реконструкції Національного будівельного комплексу «Олімпійський» увійшли до раніше розробленого графіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Усі терміни відновлені в графіку, який ми обіцяли УЄФА», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він запевнив, що, як і планувалося раніше, НСК «Олімпійський» буде відкритий після реконструкції в червні 2011 року.

Відповідаючи на запитання журналістів, віце-прем`єр зазначив, що на сьогодні якихось серйозних проблем щодо будівництва решти всіх об`єктів до Євро-2012 не існує. Він сказав, що наприкінці жовтня цього року проведе інспекцію будівництва стадіону у Львові, який разом з НСК «Олімпійський» вважався найбільш критичним об`єктом при підготовці до Євро-2012.

