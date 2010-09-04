Україна видряпала нічию у поляків

Поєдинком проти поляків збірна України продовжила готуватися до домашнього Євро-2012. Це був перший матч синьо-жовтих під керівництвом виконуючого обов`язки головного тренера Юрія Калитвинцева.

Початок зустрічі був за гостями, котрі взяли під свій контроль м`яч і територію. Однак, намагаючись вибудовувати свої атаки великими силами, українці звільнювали на своїй половині простір для різких контрвипадів господарів. І ті за будь що прагнули скористатися такими шансами, адже в останніх зустрічах підопічні Франтішека Смуди ніяк не могли забити.

Перший тривожний дзвоник для українців пролунав після виходу поляків два в один, коли тільки незграбний пас Славоміра Пешка на партнера завадив господарям повести в рахунку. Найактивнішим у складі «кадри» був форвард французького «Осера» Іреніуш Єлень. Після помилки правого захисника українців Артема Федецького він опинився на зручній для атаки позиції, але пробив над поперечиною. Але наступну помилку оборонцям команди суперника Єлень не пробачив. Київський динамівець Євген Хачеріді не зміг у простій ситуації розпорядитися м`ячем, і швидкий польський нападник, вискочивши сам на сам із Андрієм П`ятовим, холоднокровно обіграв його і відкрив рахунок − 1:0.

Той же Єлень повинен був нарощувати перевагу поляків у другій половині. Був момент, коли гра збірної України зовсім розпалася на епізоди, чим поляки могли скористатися, кілька разів виводячи найгострішого свого снайпера на ударну позицію. Однак чудово в цих моментах грав П`ятов, врятувавши команду від поразки з великим рахунком.

Заміни, що їх провів Юрій Калитвинцев, відрядивши на вістря атаки Вороніна та Селезньова, не надто вплинули на загальну картину. Ситуація змінилася для гостей на краще з появою на полі Ігоря Худоб`яка. Спочатку львіський хавбек «обікрав» захисника й виклав м`яч під удар Денису Кожанову, але той пробив поруч із нижнім кутом. А на останніх секундах Худоб`як, як і в нещодавньому матчі «Карпат» проти «Галатасарая», став заспівувачем комбінації, яку продовжив ще один його одноклубник − Артем Федецький, а завершив, вразивши порожні ворота, Селезньов.

Отже − 1:1. Юрій Калитвинцев розпочав свою роботу на чолі національної команди важкою нічиєю. Наступний матч очікує молодого наставника та його підопічних уже у вівторок − на київському стадіоні «Динамо» синьо-жовті прийматимуть команду Чилі.

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