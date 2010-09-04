«Молодіжка» вийшла у плей-офф кваліфікації Євро-2011

Історія має властивість повторюватись. У Франції молодіжна збірна України програвала два голи, але знайшла в собі сили відігратись. А у п’ятницю, 3 вересня, на київському стадіоні «Оболонь» уже французи з честю вийшли з аналогічного становища. Утім, ці 2:2 означають, що українці за будь-яких обставин посідають перше місце в групі та завойовують путівку до плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи 2011 року.

Зважаючи на значення цього матчу для української команди, на допомогу Павлу Яковенку були делеговані гравці національної збірної − Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та Ярослав Ракицький. Тим часом, наставник недорахувався травмованих Павла Пашаєва, Олега Голодюка та Олексія Курилова.

Вочевидь, знаючи, що трішечки раніше бельгійці свій матч проти словенців звели до нічиєї, українці виходили на поле з усвідомленням: навіть нічия 0:0 чи 1:1 гарантує їм першу сходинку і путівку в плей-офф. Однак це не змінило наміру підопічних Павла Яковенка грати виключно на перемогу. Синьо-жовті розпочали агресивніше, активно діяли на флангах та пресингували опонентів у центральній зоні. Уже на 12-й хвилині господарі втратили чудовий шанс вийти вперед. Після подвійної помилки гостей Роман Зозуля вискочив віч-на-віч, але забарився і дозволив захисникові завадити собі.

Підопічні Еріка Момберта відповіли на хвилин за десять, коли Еммануель Рів`єр пробивав лівою ногою з меж карного майданчика. Українці відреагували ще більш активними діями. Щоправда, слід відзначити, що здебільшого самі французи дарували суперникам нагоди. Як-от, скажімо, коли Денис Гармаш обікрав суперника в штрафній зоні, але не зумів пробити як слід. Він же ледь не замкнув подачу Андрія Ярмоленка з правого флангу. А найреальнішу нагоду до перерви втратив Євген Коноплянка, влучивши у перекладину ударом зі штрафного.

Після відпочинку українці дуже швидко втілили свою перевагу в результат. Спочатку Богдан Бутко отримав пас у дотик від Коноплянки, на повному ходу обіграв трьох опонентів і пробив з незручної позиції лівою ногою. Йоанну Каррассо не вдалося миттєво згрупуватись, і м`яч опинився в сітці. А за чотири хвилини наполегливий Зозуля таки обікрав Ельякіма Мангаля й увірвався у карний майданчик. Сам винуватець і збив нападника синьо-жовтих, а Ракицький спокійно реалізував пенальті.

Невдовзі господарі могли добити французів, але чудовий прохід Ярмоленка закінчився лише кутовим. Після цього гості схаменулися і організували гол у ворота Антона Каніболоцького. Швидка комбінація завершилась ударом Джамеля Бакара. Здалося, що від такого несподіваного повороту хлопці Яковенка розгубилися. А французи, навпаки, значно додали і зрівняли рахунок завдяки удару Рів`єра. До кінця гри українці були ближчими до успіху, ніж суперники, однак врешті-решт мусили вдовольнитись мировою.

Таким чином, українці набрали 15 очок, стільки ж у бельгійців, у французів на три менше. Навіть за умови поразки від словенців у заключному матчі, наша команда матиме перевагу в особистих зустрічах з суперниками, тож її вже можна привітати з перемогою в групі та путівкою до плей-офф.

Офіційний сайт ФФУ

