Відбір на Євро-2012 набирає обертів

Кваліфікація ЄВРО-2012, фінальний турнір якого відбудеться в Україні та Польщі, стартувала минулого місяця, але розгону досягла лише в цю п`ятницю, коли відразу були зіграні 22 матчі. В одному з них відзначився іспанець Фернандо Торрес, котрий два роки тому забив переможний м`яч у фіналі ЄВРО-2008. Цього разу він двічі вразив ворота у Вадуці. Нідерланди, які два місяці тому грали проти іспанців у вирішальному матчі чемпіонату світу, також розпочали відбір з крупної виїзної вікторії. Голландці каменя на каменя не залишили від Сан-Марино - 5:0, а Клас-Ян Хунтелар записав до свого активу хет-трик.

Найнесподіваніший результат зафіксовано в Парижі, де двократний чемпіон Європи збірна Франції на чолі з новим наставником Лораном Бланом поступилася команді Білорусі. Керманич обіцяв, що його підопічні зроблять усе, аби загладити провину після невдалого виступу в ПАР, однак перший млинець для тренера виявився глевким.

За чотири хвилини до завершення зустрічі 23-річний хавбек мінського "Динамо" Сергій Кисляк поховав надії французів навіть на нічию. Таким чином "триколірні" зазнали вже четвертої поразки поспіль, що з ним не траплялося з 1937 року.

"Нам не вистачало ефективності, аби схилити шальки терезів на свою користь, - виправдовується Блан. - Останній удар - найважча річ у футболі. Але, коли ви не можете забити, ви принаймні маєте бути впевненими, що не пропустите. Шкода, адже ми не заслуговували на поразку в цьому матчі".

Як і його французький колега, Чезаре Пранделлі, котрий нещодавно заступив на тренерський місток збірної Італії, також прагне, аби його команда реабілітувалася за невиразний виступ на ЧС-2010. Якоюсь мірою йому це вдалося - Скуадра Адзурра, програючи в першому таймі Естонії після удару Сергія Зеньова, зуміла завершити матч на свою користь - 2:1.

Два голи протягом чотирьох хвилин оформили на власний рахунок Антоніо Кассано та Леонардо Бонуччі. "Під час перерви я побачив, що мої хлопці начебто втратили впевненість, але я сказав їм, що гру все ще можна виграти, - розповів Пранделлі. - Вони послухалися. Гадаю, ми заслужили на цю перемогу".

В інших поєдинках хет-трик Джермейна Дефо на "Уемблі" приніс збірній Англії перемогу над Болгарією (4:0). У свою чергу Мірослав Клозе забив свій 53-й гол за Німеччину, що дозволило срібному призеру ЄВРО-2008 мінімально переграти Бельгію - 1:0.

Вагомих результатів досягли Північна Ірландія та Молдова, які здолали відповідно Словенію (1:0) та Фінляндію (2:0). Ще один несподіваний результат подарували Кіпр та Португалія. У що вони грали в Гімараєші достеменно не відомо, але у підсумку суперники розписали результативну нічию - 4:4. При цьому гол Андреаса Авраама на 89-й хвилині дозволив кіпріотам уникнути поразки.

Офіційний сайт УЄФА

