Термінал F у «Борисполі» відкриють 8 вересня

Київ. 3 вересня. УНІАН. Термінал F в аеропорту «Бориспіль» відкриють 8 вересня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Всі роботи в терміналі виконані в повному обсязі, він готовий до прийому пасажирів», – сказав він.

За словами міністра, з 1 жовтня в цей термінал буде переведено майже 40% пасажиропотоку терміналу В.

К.ЄФИМЕНКО прогнозує, що в 2011 році аеропорт обслужить 6,1 млн. пасажирів.

Він також повідомив, що в листопаді ц.р. завершиться капітальний ремонт терміналу В і в ньому будуть відкриті два нові телепорти.

За словами міністра, активними темпами ведеться реконструкція перону F, завершення якої дасть змогу експлуатувати другу злітну смугу аеропорту "Бориспіль" на повну потужність.

Нагадаємо, раніше планувалося відкрити термінал F 24 серпня 2010 року.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №718 від 24 червня 2009 року затвердив проект і титул будови пасажирського терміналу F (тимчасового, так званого low-cost) на території державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з термінами будівництва 2009-2010 рр. Проектом передбачено будівництво двоповерхової будівлі пасажирського терміналу F. Також передбачено будівництво стоянки на 298 машиномісць. Площа забудови – 10,4 тис. кв. м, загальна площа – 20,7 тис. кв.м. Загальна кошторисна вартість нового терміналу становить 413 млн. 137 тис. грн.

