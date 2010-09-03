У Києві представлено перших «Друзів Євро-2012»

Київ. 3 вересня. УНІАН. Сьогодні у Києві відбулася офіційна презентація проекту «Друзі Євро-2012», на якій було представлено чотирьох відомих українців, які отримали статус «друга» чемпіонату.

Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Першими українськими представниками в новому проекті стали президент Національного Олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Сергій БУБКА, президент Федерації легкої атлетики України, член Міжнародного Олімпійського комітету, дворазовий олімпійський чемпіон Валерій БОРЗОВ, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК та засновник найпопулярнішого дитячого видавництва України «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га» Іван МАЛКОВИЧ.

С.БУБКА висловив вдячність організаторам проекту за надану довіру. За його словами, Україна демонструє єдність у підготовці до Євро-2012. «Я впевнений, Євро буде проведене успішно і ми будемо пишатися тим, на якому високому рівні ми провели цей чемпіонат», - переконаний він.

Як відомо, в Україні й Польщі визначать по 100 людей, які стануть «Друзями Євро-2012» - по 50 відомих і 50 звичайних людей з обох країн.

