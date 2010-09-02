“Динамо” заявило 33 гравця на Лігу Європи

ФК «Динамо» (Київ) визначився із заявкою футболістів, які зможуть грати в матчах групового турніру Ліги Європи. Нагадаємо, що на цій стадії єврокубкового турніру динамівцям будуть протистояти АЗ (Алкмаар, Голландія), БАТЕ (Борисов, Білорусь) та «Шериф» (Тирасполь, Молдова).

У заявці «Динамо» 33 виконавці. У списку «А» 25 футболістів, ще вісім проходять по списку «В», як ті, що народилися пізніше за 1 січня 1989 року й які з моменту досягнення 15-річного віку виступали за клуб не менше двох років (відзначені «*»).

Воротарі:

1. Олександр Шовковський

31. Станіслав Богуш

35. Максим Коваль

50. Артур Рудько*

71. Денис Бойко

74. Артем Кичак*

Захисники:

2. Данило Сильва (Бразилія)

3. Бетао (Бразилія)

6. Горан Попов (Македонія)

17. Тарас Михалик

26. Андрій Несмачний

30. Бадр Ель Каддурі (Марокко)

34. Євген Хачеріді

44. Леандро Алмейда (Бразилія)

Півзахисники:

4. Тіберіу Гіоане (Румунія)

5. Огнєн Вукоєвич (Хорватія)

14. Франк Теміле (Нігерія)

18. Факундо Бертольйо (Аргентина)

19. Денис Гармаш*

20. Олег Гусєв

21. Жерсон Маграо (Бразилія)

23. Роман Єременко (Фінляндія)

36. Мілош Нінкович (Сербія)

37. Айїла Юссуф (Нігерія)

45. Владислав Калитвинцев*

49. Роман Зозуля*

81. Артем Сухоцький*

Нападники:

7. Андрій Шевченко

9. Андрій Ярмоленко*

10. Артем Мілевський

11. Андре (Бразилія)

22. Артем Кравець*

77. Гільєрме (Бразилія)

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)