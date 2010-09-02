“Динамо” заявило 33 гравця на Лігу Європи
У списку «А» 25 футболістів, ще вісім проходять по списку «В»... На стадії групового турніру динамівцям будуть протистояти АЗ (Алкмаар, Голландія), БАТЕ (Борисов, Білорусь) та «Шериф» (Тирасполь, Молдова)...
ФК «Динамо» (Київ) визначився із заявкою футболістів, які зможуть грати в матчах групового турніру Ліги Європи. Нагадаємо, що на цій стадії єврокубкового турніру динамівцям будуть протистояти АЗ (Алкмаар, Голландія), БАТЕ (Борисов, Білорусь) та «Шериф» (Тирасполь, Молдова).
У заявці «Динамо» 33 виконавці. У списку «А» 25 футболістів, ще вісім проходять по списку «В», як ті, що народилися пізніше за 1 січня 1989 року й які з моменту досягнення 15-річного віку виступали за клуб не менше двох років (відзначені «*»).
Воротарі:
1. Олександр Шовковський
31. Станіслав Богуш
35. Максим Коваль
50. Артур Рудько*
71. Денис Бойко
74. Артем Кичак*
Захисники:
2. Данило Сильва (Бразилія)
3. Бетао (Бразилія)
6. Горан Попов (Македонія)
17. Тарас Михалик
26. Андрій Несмачний
30. Бадр Ель Каддурі (Марокко)
34. Євген Хачеріді
44. Леандро Алмейда (Бразилія)
Півзахисники:
4. Тіберіу Гіоане (Румунія)
5. Огнєн Вукоєвич (Хорватія)
14. Франк Теміле (Нігерія)
18. Факундо Бертольйо (Аргентина)
19. Денис Гармаш*
20. Олег Гусєв
21. Жерсон Маграо (Бразилія)
23. Роман Єременко (Фінляндія)
36. Мілош Нінкович (Сербія)
37. Айїла Юссуф (Нігерія)
45. Владислав Калитвинцев*
49. Роман Зозуля*
81. Артем Сухоцький*
Нападники:
7. Андрій Шевченко
9. Андрій Ярмоленко*
10. Артем Мілевський
11. Андре (Бразилія)
22. Артем Кравець*
77. Гільєрме (Бразилія)
Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)