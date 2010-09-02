Київ обере слоган до Євро-2012

Київ. 2 вересня. УНІАН. У столиці завтра стартує загальноміський конкурс «Оберемо слоган Києва до «Євро-2012».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

До участі в загальноміському конкурсі запрошено усіх мешканців та гостей столиці.

Мета даного конкурсу - дати можливість киянам відчути дотичність до підготовки та проведення грандіозного спортивного свята у Києві. Організатори конкурсу переконані, що таким чином українська столиця отримає перший креативний девіз у підготовці до Євро-2012.

Конкурс на кращий слоган триватиме з 3 по 12 вересня. Упродовж даного періоду кожен мешканець або гість столиці може усно або письмово запропонувати варіант слогану за кількома варіантами:

на офіційному веб-порталі КМДА http://kmv.gov.ua

на сайті телеканалу “Сіті” www.citi-tv.kiev.ua

за телефонами (044) 496-27-88, (044) 490-35-46

за адресою: м. Київ, пр. Московський, 21-А, телеканал «Сіті»

записавши на відео (пн., ср., пт. з 14.00 до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 – майданчик біля КМДА.

У фіналі конкурсу слоган Києва для «Євро-2012» буде обрано із п’яти найбільш креативних варіантів шляхом голосування журі з урахуванням кількості балів, отриманих під час інтернет-голосування на сайтах КМДА та «Сіті».

15 вересня 2010 року в головний офіс УЕФА буде надіслано текст слогану Києва до «Євро-2012».

Переможець конкурсу «Оберемо слоган Києва до «Євро-2012» отримає нагороду від спонсора - компанії Adidas.

Перебіг конкурсу «Оберемо слоган Києва до «Євро-2012» висвітлюватиме головний медіапартнер проекту – телеканал «Сіті», поінформували в КМДА.

