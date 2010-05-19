УЄФА відхилила апеляцію Орєхова

Київ. 19 травня. УНІАН. Апеляційна інстанція УЄФА відхилила скаргу українського арбітра Олега ОРЄХОВА на рішення Контрольно-дисциплінарної інстанції УЄФА довічно заборонити йому займатися діяльністю, пов`язаною з футболом.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Як повідомлялось, на підставі розслідування, що його проводила німецька поліція стосовно низки підозрілих матчів та проявів корупції, Контрольно-дисциплінарна інстанція (КДІ) УЄФА 18 березня ухвалила рішення відносно О.ОРЄХОВА, якого у лютому відсторонили від роботи на 30 днів.

Рефері був визнаний винним у порушенні статті 5 Дисциплінарного кодексу УЄФА, в якій ідеться про принципи дотримання законів і чесності.

Як повідомляв УНІАН, в середині березня О.ОРЄХОВ оскаржив рішення про довічну дискваліфікацію. "Я вже подав апеляцію на рішення УЄФА до Женеви і чекаю на рішення", - сказав О.ОРЄХОВ.

За його словами, він готовий і надалі відстоювати свою правоту у більш високих футбольних інстанціях, оскільки вважає, що в УЄФА немає прямих доказів його провини, а лише здогадки та припущення.

О.ОРЄХОВ також припустив, що в його дискваліфікації є чийсь інтерес.

"У рішенні УЄФА щодо мене хтось дуже зацікавлений. Хоча не можу сказати, хто саме. Але час покаже", - резюмував О.ОРЄХОВ.

