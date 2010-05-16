«Таврія» здобула Кубок України

Київ. 16 травня. УНІАН. Сімферопольська «Таврія» виборола цьогорічний Кубок України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, у фінальному матчі, який відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові, сімферопольці у додатковий час обіграли донецький «Металург» з рахунком 3:2.

Кримська команда відкрила рахунок вже на 2 хвилині матчу після удару Максима ФЕЩУКА, а подвоїв перевагу сімферопольців Олександр КОВПАК, реалізувавши пенальті на 40 хвилині.

Втім після перерви донецька команда перехопила ініціативу і змогла відігратись. Спочатку Генріх МХІТАРЯН відквитав один м’яч, а за 15 хвилин до закінчення основного часу Маріо СЕРЖІО зрівняв рахунок.

В екстра-таймі, незважаючи на гру у меншості після вилучення Саші ДЖУРІЧІЧА, переможний для «Таврії» гол забив нападник сімферопольців Лакі ІДАХОР.

Таким чином, сімферопольці вибороли останню путівку від України на участь у розіграші Ліги Європи УЄФА.

