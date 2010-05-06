Шахтар уп'яте став чемпіоном України

Закінчився 29-й тур Чемпіонату України з футболу. Здобувши три очки в матчі проти єдиного переслідувача, Шахтар за один тур до кінця першості стає чемпіоном країни з 74 очками.

Шахтар - Динамо 1:0 (Ілсіньйо 15)

Закарпаття - Таврія 0:1 (Фещук 48)

Дніпро - Іллічівець 4:1 (Коноплянка 35, Ротань 49, Кравченко 64, Селезньов 82 - Касьян 68)

Металург З - Чорноморець 1:0 (Алозі 63)

Карпати - Кривбас 0:2 (Федорчук 5, Воронков 31)

Арсенал - Металург Д 2:0 (Миколюнас 24, Воробей 49)

Зоря - Металіст 1:4 (Лазарович 89 - Олійник 23, 85, Едмар 48, Коельо 68)

Оболонь - Ворскла 1:1 (Конюшенко 86 пен. - Кулаков 60)

Завершальний тур Чемпіонату відбудеться 9 травня

Динамо (68) - Металург З (35)

Металіст (59) - Арсенал (42)

Металург Д (37) - Оболонь (31)

Ворскла (30) - Дніпро (53)

Таврія (45) - Шахтар (74)

Чорноморець (23) - Зоря (27)

Кривбас (22) - Закарпаття (19)

Іллічівець (28) - Карпати (49)