"Динамо" і "Шахтар" розсудять іноземці

Матч 29-го туру Чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", який відбудеться 5 травня в Донецьку, судитиме іноземна бригада арбітрів.

Таке рішення ухвалив виконком ФФУ на засіданні, яке триває у Києві.

Єдиним, хто проголосував проти, став віце-президент ФФУ Сергій Стороженко. "Він сьогодні у нас правник, тому він проти", - прокоментував це керівник ФФУ Григорій Суркіс.

За словами Суркіса, рішення запросити іноземців на матч "Динамо" і "Шахтаря" стало винятком з регламенту чемпіонату. Іноземнців також можуть запросити на "золотий" матч у разі, якщо лідери наберуть рівну кількість очок.

Рішення ухвалене за поданням "Динамо". Представники "Шахтаря" не заперечували проти такого рішення. Клуб-ініціатор має оплатити всі витрати, пов`язані із запрошенням іноземної бригади арбітрів.

Водночас Виконком і особисто Григорій Суркіс виступили проти запрошення іноземців на матчі 28 туру "Таврія" - "Карпати" (1 травня) та фінал Кубку України між донецьким "Металургом" і "Таврією".

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