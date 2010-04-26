27-й тур встановив рекорд відвідуваності матчів УПЛ

Завершальні тури сезону приваблюють на трибуни все більше глядачів. У вересні 2008-го року Прем’єр-ліга відзвітувала про 101.650 відвідувачів, які завітали на стадіони для споглядання матчів Епіцентр Чемпіонату України.

Тепер УПЛ повідомила, що 27-й тур чемпіонату сезону 2009/2010 рр. відвідали 120.569 вболівальників. Із них 31.543 людини надали перевагу матчу «Металіст» − «Металург» Д.

Відвідуваність інших матчів:

23.04.2010. Арсенал − Іллічівець. Бориспіль. Стадіон «Колос». 1.764 глядачі.

24.04.2010. Зоря − Ворскла. Луганськ. Стадіон «Авангард». 8.000 глядачів.

24.04.2010. Дніпро − Таврія. Дніпропетровськ. Стадіон «Дніпро-арена». 18.105 глядачів.

24.04.2010. Карпати − Динамо. Львів. Стадіон «Україна». 27.029 глядачів.

25.04.2010. Закарпаття − Металург З. Ужгород. Стадіон «Авангард». 900 глядачів.

25.04.2010. Оболонь − Кривбас. Київ. Стадіон «Оболонь». 4.000 глядачів.

25.04.2010. Шахтар - Чорноморець. Донецьк. Стадіон «Донбас Арена». 29.228 глядачів.

Офіційний сайт УПЛ

