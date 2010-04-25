«Шахтар» виривається в лідери

Голи бразильців Жадсона, Дугласа Кости та Луїса Адріано принесли впевнену перемогу "Шахтареві" над "Чорноморцем" - 3:0, що дозволило гірникам на три очки відірватися від "Динамо" в чемпіонській гонці.

Початок розгрому одеситів поклав Олександр Гладкий. Форвард вже на 6-й хвилині у боротьбі із Олегом Шандруком заробив пенальті, який чітко реалізував Жадсон. Однак до перерви глядачі голів більше не побачили. Свою тотальну перевагу гірники втілили у забиті м`ячі в другому таймі. На його початку Дуглас Коста зі штрафного майстерно закрутив м`яч у дальній верхній кут воріт, а на 66-й хвилині Луїс Андріано, котрий вийшов на заміну, ефектно п`ятою замкнув простріл свого співвітчизника Фернандіньо з правого флангу.

Після матчу головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу зазначив, що його підопічні цілком виконали план на гру і заслужили на перемогу. "Команда діяла тактично грамотно, контролювала хід поєдинку з першої до останньої хвилини. - резюмував румунський спеціаліст. - Футболісти продемонстрували чудову динаміку руху в усіх лініях. Іноді ми навіть загравалися, намагаючись завести м`яч у ворота, зіграти на публіку. Зупинити нас сьогодні було дуже непросто".

У інших матчах неділі аутсайдери чемпіонату "Закарпаття" та "Кривбас" намагалися зачепитися за очки у двобоях відповідно з запорізьким "Металургом" та "Оболонню". З цією задачею вдалося впоратися лише криворіжцям. Підопічні колишнього наставника "пивоварів" Юрія Максимова вже у першому таймі двічі засмутили Андрія Товта - з інтервалом у чотири хвилини відзначилися Микола Морозюк і Денис Андрієнко. На це кияни спромоглися відповісти лише одним влучним "пострілом", який до свого активу додав Рінар Валєєв.

В Ужгороді "Закарпаття" не напрацювало навіть на нічию - 0:1. Господарі впевнено розпочали гру із запоріжцями, однак скористатися ігровою перевагою не змогли. Більш того, в другій половині зустрічі забив "Металург". Роман Григорчук у перерві зробив відразу дві заміни, одна з яких спрацювала вже на 48-й хвилині. Андрій Нестеров обікрав захисника й влучно пробив повз Дмитра Бабенка. Провину за цю поразку наставник закарпатців Ігор Гамула взяв на себе: "Повірте, перемогти хотіли всі. Я звинувачую тільки себе - значить десь не допрацював, не достукався. Але обіцяю - будемо битися до кінця".

Наразі, за три тури до завершення чемпіонату, "Закарпаття" відстає від рятівної позиції, що її посідає "Чорноморець", на чотири очки. Натомість "Кривбасу" перемога в Києві лише дозволила впритул наблизитися до ужгородців.

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