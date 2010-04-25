Президент Прем’єр-ліги Віталій Данілов заявляє, що з наступного сезону клуби УПЛ не будуть сплачувати заявкові внески.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

В.Данілов відмовився назвати, скільки заробили клуби у поточному сезоні. «У цьому питанні я трохи забобонний. І доки у нас не закриті всі контракти, утримаюся від будь-яких цифр. Скажу лише, що з наступного сезону Прем`єр-ліга позбавить клуби необхідності сплачувати заявкові внески. Вже це заощадить нашим засновникам близько 25 мільйонів гривень», – заявив президент УПЛ.

