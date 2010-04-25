«Карпати» зупиняють «Динамо»

Центральний матч 27-го туру чемпіонату України відбувся у місті Лева, куди після серії з п`яти перемог завітав лідер − київське «Динамо». Але цього разу столичний клуб виявився дуже далеким від тріумфу. «Карпати» у суботу зіграли майже бездоганно та цілком заслужено занесли до свого активу три єврокубкових очки.

Єдиний гол на полі переповненого стадіону «Україна» забив центральний нападник господарів Роша Батіста. На 62-й хвилині його команда організувала чергову флангову контратаку, завершальну фазу якої бразилець виконав у стилі Дідьє Дрогба. Могутнім «пострілом» у ближній кут він примусив капітулювати Олександра Шовковського − 1:0.

Кількома хвилинами раніше відкривати рахунок у матчі зобов`язаний був захисник «Карпат» Ігор Ощипко, який днями отримав перший виклик до лав національної команди. Але, вийшовши сам-на-сам із Шовковським, він, наче з переляку, вдарив «по горобцях». А наприкінці першого тайму стався, напевне, ключовий епізод цієї видовищної зустрічі.

Форвард «Динамо» Роман Зозуля, вийшовши на заміну, встиг за дев`ять хвилин заробити дві жовті картки та залишив біло-синіх у меншості. При цьому другий «гірчичник» нападник молодіжної збірної отримав за симуляцію, бажаючи заробити пенальті.

«Ми готувалися саме до такої гри, адже бачили матч львів`ян з «Шахтарем», − розповідає наставник киян Валерій Газзаєв. − Перший тайм почали добре, у нас були чудові моменти, які потрібно було реалізувати, але, на жаль, цього не відбулося. Суперник вийшов мобілізованим, окрім того, на стадіон прийшло 30 тисяч глядачів, і я думаю, навіть якщо б «Карпати» не бажали, народ все одно погнав би їх уперед. На мій погляд, матч вийшов дуже цікавим».

Отже, поразка у Львові поки залишає киян с 65-ма очками на верхньому щаблі таблиці Прем`єр-ліги, але головний їхній суперник − донецький «Шахтар», маючи аналогічний турнірний доробок, свій матч зіграє у неділю. Що ж стосується «Карпат» (48 очок, 5-е місце), то перша за 10 останніх років перемога над «Динамо» практично гарантувала їм путівку до Ліги Європи УЄФА.

На порозі єврокубкової осені після вдало проведеного домашнього поєдинку з сімферопольською «Таврією» (41, 6-е) − 3:1 опинився і дніпропетровський «Дніпро» (49, 4-е). А один з м`ячів у складі господарів провів Євген Селезньов, для якого цей гол став вже 13-м у поточному чемпіонаті.

У грі проти донецького «Металурга» відзначився і голеадор харківського «Металіста» Жажа, який з 15-ма м`ячами очолив змагання бомбардирів. Його команда досить легко виграла − 2:0, набравши 53 очки. В двох інших поєдинках туру успіх також відсвяткували господарі. Київський «Арсенал» здолав опір маріупольського «Іллічівця» (3:1), а луганська «Зоря» виявилася сильнішою за полтавську «Ворсклу» (2:1).

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