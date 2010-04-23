Суркіс не бачить підстав для додаткового фінансування збірної

Київ. 23 квітня. УНІАН. Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає безпідставними пропозиції про додаткове фінансування Національної збірної з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні на прес-конференції.

Г.СУРКІС зазначив, що ФФУ не має окремого бюджету національної збірної, і у найближчі два роки він не може існувати апріорі. Президент футбольної федерації нагадав, що за цей час, готуючись до фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року, збірна проведе близько 20 товариських матчів. За його словами, ФФУ підбирає для української команди таких суперників, як Бразилія, Аргентина. Г.СУРКІС додав, що все це комерційні матчі, і національна асоціація повинна буде за них заплатити національним федераціям цих країн мільйони доларів.

Президент ФФУ нагадав, що бюджет національної збірної складається з цілого ряду статей. Зокрема, це плата за проживання футболістів під час підготовки до кожного матчу, харчування, медичне обслуговування. Всі ці рахунки, сказав Г.СУРКІС, сплачує ФФУ. Він додав, що окремою статтею витрат є зарплати і премії для футболістів і тренерів.

Г.СУРКІС підкреслив, що до сьогодні із завданням мотивації футболістів і тренерів національної збірної справлявся самостійно. «Кого я брав у партнери – це вже моє питання», – додав він. Президент ФФУ зазначив, що сьогодні нічого не заважає Рінату АХМЕТОВУ (президент ФК «Шахтар» (Донецьк) – УНІАН) і Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ (президент ФК «Металіст» (Харків) - УНІАН) приєднатися до фінансування збірної. «Якщо ці пани хочуть дати додатковий стимул, то ласкаво просимо, тільки я хочу підкреслити, що це стимул у товариських матчах. Стимул - це 10%, а 90% - це бажання грати за свою національну команду», – зазначив Г.СУРКІС.

За його словами, чи «є необхідність гравцям, які вперше опинилися у команді, обіцяти надхмарні гроші тільки за те, що їх викликали у збірну? Може, нехай спочатку вони доведуть свою профпридатність?».

Кажучи про пропозиції президентів клубів, президент ФФУ сказав, що «люди не хочуть зрозуміти предмету обговорення». Він додав, що щорічно на Конгресі ФФУ роздають буклети, де опубліковані витрати по всіх збірних. «Я є основним спонсором мотиваційних процесів у збірній. Перед ким я звітувати повинен, за що?», - заявив Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня президент ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив про свою готовність частково фінансувати підготовку збірної України з футболу.

Він зазначив, що «… з одного боку, в розвиток інфраструктури, необхідної для проведення Євро-2012, вкладаються колосальні гроші (15 млрд. доларів, заплановані в цільовій державній програмі), а з другого боку, у національної збірної, яка захищатиме честь країни, взагалі відсутній прозорий і зрозумілий бюджет…».

«Якщо ми хочемо, щоб збірна України виконала поставлене перед нею завдання, і в 2012 році виграла чемпіонат Європи, фінансувати її потрібно відповідно», - вважає О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Тому особисто я готовий узяти на себе частину витрат з фінансування підготовки збірної», - заявив президент ФК «Металіст».

При цьому він не виключив, що «свою частку в загальну справу внесуть і мої колеги, власники інших клубів. Але тільки в тому випадку, якщо ФФУ забезпечить прозорий і підконтрольний процес витрачання цих коштів».

«Національна збірна - загальний продукт українського футболу, і всі повинні знати, в якому він стані», - зазначив президент ФК «Металіст» у зверненні до керівника Федерації футболу України Г.СУРКІСА.

