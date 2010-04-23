Максимов "Оболоні" нічого не винний
18:02, 23 квітня 2010Футбол 2012
0 0
Рішення КДК ФФУ
Головний тренер криворізького "Кривбаса" Юрій Максимов не повинен виплачувати компенсацію "Оболоні" за одностороннє розрівання контракту з цією командою.
Про це повідомляє "Спорт-Экспресс в Украине".
Таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, який скасував вердикт Прем`єр-ліги, що зобов`язала Максимова виплатити компенсацію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter