Максимов "Оболоні" нічого не винний

18:02, 23 квітня 2010
Футбол 2012
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Рішення КДК ФФУ

Головний тренер криворізького "Кривбаса" Юрій Максимов не повинен виплачувати компенсацію "Оболоні" за одностороннє розрівання контракту з цією командою.

Про це повідомляє "Спорт-Экспресс в Украине".

Таке рішення ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, який скасував вердикт Прем`єр-ліги, що зобов`язала Максимова виплатити компенсацію.

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