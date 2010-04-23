Розклад міжнародних трансляцій 27 туру

Уперше 5 матчів транслюватимуться за кордон

Розклад міжнародних трансляцій 27 туру Чемпіонату України з футболу: 24 квітня (субота)

Зоря − Ворскла

Інтер+ Карпати − Динамо

НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)

Polsat Futbol (Польща)

Boom Sport Two (Румунія)

Інтер+ 25 квітня (неділя)

Закарпаття − Металург З.

Інтер+ Оболонь − Кривбас

Інтер+ Шахтар − Чорноморець

НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)

Polsat Futbol (Польща)

Boom Sport Two (Румунія) Можливість дивитися прямі відеотрансляції цих та інших матчів туру буде і у відвідувачів сайту Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua. Офіційний сайт УПЛ



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