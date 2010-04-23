Розклад міжнародних трансляцій 27 туру
17:25, 23 квітня 2010Футбол 2012
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Уперше 5 матчів транслюватимуться за кордон
Розклад міжнародних трансляцій 27 туру Чемпіонату України з футболу:
24 квітня (субота)
Зоря − Ворскла
Інтер+
Карпати − Динамо
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)
Інтер+
25 квітня (неділя)
Закарпаття − Металург З.
Інтер+
Оболонь − Кривбас
Інтер+
Шахтар − Чорноморець
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)
Можливість дивитися прямі відеотрансляції цих та інших матчів туру буде і у відвідувачів сайту Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua.
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