Розклад міжнародних трансляцій 27 туру

17:25, 23 квітня 2010
Футбол 2012
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Уперше 5 матчів транслюватимуться за кордон

Розклад міжнародних трансляцій 27 туру Чемпіонату України з футболу:

24 квітня (субота)
Зоря − Ворскла
Інтер+

Карпати − Динамо
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)
Інтер+

25 квітня (неділя)
Закарпаття − Металург З.
Інтер+

Оболонь − Кривбас
Інтер+

Шахтар − Чорноморець
НТВ-Плюс Наш футбол (Росія)
Polsat Futbol (Польща)
Boom Sport Two (Румунія)

Можливість дивитися прямі відеотрансляції цих та інших матчів туру буде і у відвідувачів сайту Офіційного інтернет-транслятора Прем’єр-ліги − football.ua.

Офіційний сайт УПЛ
 

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