"Олімпійський" у підпорядкуванні Нацагентства

Київ. 22 квітня. УНІАН. Уряд передав державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, відповідне рішення ухвалено 21 квітня на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" знаходилося в сфері управління Міністерства з питань сім`ї, молоді та спорту.

Планується, що в 2010 році Кабінет міністрів України виділить 350 млн. грн. на реконструкцію НСК "Олімпійський".

