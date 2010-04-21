На “Олімпійському” загинув робітник

Київ. 21 квітня. УНІАН. Вчора о 17.45 у Києві на НСК «Олімпійський», який реконструюється до Євро-2012, під час виконання будівельних робіт загинув один чоловік, інший отримав поранення.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, трагедія сталася, коли будівельники на висоті 4 м виконували монтаж залізобетонної плити. Плита обірвалась. Загиблий - будівельник з Хмельницької області (1967 року народження), травмований – будівельник з Чернігівщини (1980 року народження).

За даним фактом органи прокуратури порушили кримінальну справу.

