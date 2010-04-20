Маркевич нарешті офіційно став головним у збірній

Київ. 20 квітня. УНІАН. Головний тренер збірної України з футболу Мирон МАРКЕВИЧ підписав контракт з Федерацією футболу України.

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, сьогодні в Будинку футболу президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС і головний тренер національної збірної М.МАРКЕВИЧ обговорили питання, пов’язаних з функціонуванням команди для її належної підготовки до Євро-2012.

Глава ФФУ та наставник збірної заявили про своє спільне бажання якнайшвидше ліквідувати окремі непорозуміння, котрі виникли через спроби втручання третіх осіб у життєдіяльність головної команди країни.

«Якщо хтось вирішив отримати дивіденди, нагнітаючи навколо збірної нездоровий ажіотаж, я не давав нікому права спекулювати при цьому моїм ім’ям», - зазначив М.МАРКЕВИЧ.

Керівник національної асоціації, у свою чергу, знову підтвердив наставникові збірної своє прагнення забезпечити створення необхідних умов для всебічного задоволення потреб тренерського штабу, гравців команди у відповідності до поставлених перед ними завдань на 2012 рік.

Г.СУРКІС та М.МАРКЕВИЧ формалізували деякі юридичні питання, у тому числі скріпивши своїми підписами особистий контракт головного тренера національної збірної.

Як повідомляв УНІАН, Виконавчий комітет Федерації футболу України 1 лютого 2010 року призначив М.МАРКЕВИЧА новим тренером національної збірної України з футболу. Разом з тим, контракт між М.МАРКЕВИЧЕМ і ФФУ досі підписано не було.

