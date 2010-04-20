УЄФА може перенести деякі матчі через виверження вулкану

Аби своєчасно провести заплановані матчі, УЄФА продовжує стежити за ситуацією навколо повітряних сполучень у Європі, що ускладнилася внаслідок виверження вулкана в Ісландії.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, на меті - визначення кількості матчів, які мають відбутися на цьому тижні в турнірах під егідою Європейського футбольного союзу.

Півфінальні матчі Ліги чемпіонів, заплановані на вівторок і середу в парах "Інтернаціонале" - "Барселона" та "Баварія" - "Ліон", відбудуться за розкладом. Уболівальники гостьових команд вирушили на матчі на автобусах.

Перші півфінали Ліги Європи УЄФА в парах "Атлетико" - "Ліверпуль" та "Гамбург" - "Фулхем", заплановані на четвер, 22 квітня, відбудуться у фіксований час.

Утім, враховуючи той факт, що більшість повітряних шляхів у Європі, як і раніше, закриті, а доступ до інших видів транспорту заблокований, УЄФА підтримує контакт із обома англійськими клубами щодо альтернативних варіантів подорожі на гостьові матчі. Подальші новини та інформацію про можливості поїздки до Мадрида та Гамбурга англійцям нададуть протягом найближчої доби.

УЄФА змушений відкласти півфінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між "Умео" та "Ліоном".

Інші матчі під егідою Європейського футбольного союзу, які можуть бути перенесені на цьому тижні: фінальна частина Кубку УЄФА з футзалу в Лісабоні (Португалія), де крім господарів беруть участь клуби з Азербайджану, Італії та Іспанії (зустрічі призначені на п`ятницю, 23-є, та неділю, 25 квітня); кваліфікаційний поєдинок жіночого чемпіонату світу-2011 між збірними Македонії та Нідерландів. Ситуація навколо цих зустрічей вивчається.