Чому Суркіс не поспілкується з журналістами

Київ. 19 квітня. УНІАН. Прес-конференцію президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА перенесено, оскільки він не може вчасно повернутися із закордонного відрядження внаслідок відміни авіарейсів.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

“Внаслідок відміни авіарейсів у більшості європейських країн президент ФФУ не може вчасно повернутися із закордонного відрядження”, – йдеться у повідомленні.

Прес-служба ФФУ зазначає, що у зв’язку з цим прес-конференція Г.СУРКІСА відбудеться пізніше, про що буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, сьогодні о 12.00 мала розпочатися прес-конференція Г.СУРКІСА, присвячена третій річниці перемоги України та Польщі у тендері УЄФА на право проведення фінальної частини Євро-2012.

