«Динамо» та «Шахтар» здобувають перемоги

Влучні удари Маграо та Тіберіу Гіоане допомогли «Динамо» здобути вкрай важливу та важку перемогу над «Дніпром».

На домашню гру проти «Дніпра», котрий минулого тижня відібрав очки на полі «Шахтаря», кияни виходили із значними втратами в лінії атаки. Адже через дискваліфікацію матч 26-го туру пропускав Артем Мілевський, а травма завадила вийти на поле Андрієві Шевченку. Однак, незважаючи на складнощі та швидкий гол гостей, «Динамо» зуміло вирвати перемогу з рахунком 2:1.

Доволі активний початок поєдинку залишився за дніпропетровцями, які, залишивши територію господарям, проводили швидкі рейди до воріт Олександра Шовковського. Один з них на 18-й хвилині вправно замкнув Євген Коноплянка, котрий був найкращим у складі «Дніпра». Кияни спробували відповісти проривом Романа Зозулі, проте Віталій Мандзюк зупинив форварда ціною фолу останньої надії.

Чисельна перевага довгий час не дуже допомагала біло-синім. Але за відсутності лідерів відповідальність за результат взяли на себе інші гравці столичного клубу. Зокрема Маграо, якому на 51-й хвилині вдався влучний «постріл» із дальньої відстані. А на 70-й Тіберіу Гіоане, що вийшов на заміну, замкнув комбінацію, розпочату Романом Єрьоменком та Тарасом Михаликом.

До честі гостей, вони також мали нагоди для взяття воріт Шовковського, особливо − Максим Калиниченко. Ще за рахунку 1:1 він не скористався виходом сам-на-сам із кіпером «Динамо», який, до речі, провів чудовий матч. А потім хавбек «Дніпра» двічі намагався вразити ціль зі штрафного, але з другої спроби влучив у поперечину.

Після гри наставник «Динамо» визнав, що в неділю його команді багато в чому пощастило. «Так, сьогодні щастя було на нашому боці, − сказав Валерій Газзаєв, чия команда зберегла за собою першу сходинку в таблиці. − «Дніпро» показав дуже солідну гру, а ми до перерви виглядали зовсім непереконливо. Та врешті решт хлопці продемонстрували характер, а я радий, що навіть за таких умов ми виграли».

На думку Газзаєва, доля золотих нагород вирішиться в очному протистоянні «Динамо» та «Шахтаря», що заплановано в Донецьку на 5 травня. У цьому ж турі гірники поклали на лопатки одного з аутсайдерів − «Закарпаття» з рахунком 1:0. Наприкінці першої половини відзначився Олександр Гладкий, а по перерві його партнери раз по раз тринькали моменти.

Синхронні перемоги «Динамо» та «Шахтаря» (по 65 очок) закріпили за найсильнішими клубами країни путівки до Ліги чемпіонів УЄФА. А «Металіст» (50), який розійшовся миром − 0:0 із «Ворсклою» та залишається третім, зберігає найкращі шанси на бронзу, а також одне з чотирьох місць у Лізі Європи УЄФА. Мріють про єврокубкову осінь і «Дніпро» (46) з «Карпатами» (42).

Ще один квиток на міжнародну арену розіграють між собою «Таврія» (40) та донецький «Металург» (36), але вже у фіналі Кубку України. Поки ж шоста та сьома команди чемпіонату − сусіди у таблиці. У неділю «металурги» втратили чергові очки в Одесі − 1:1, дозволивши місцевому «Чорноморцю» (23) ще на крок відірватися від «зони вильоту».

Інші конкуренти одеситів зіграли по-різному. Так, «Іллічівець» (25) у Маріуполі виявися сильнішим за «Зорю» (23) з Луганська − 1:0, а «Кривбас» (15) у Кривому Розі поступився «Арсеналу» і, напевне, новий сезон розпочне у першій лізі. Компанію підопічним Юрія Максимова може скласти «Закарпаття» (19), але це ще зовсім не факт.

Офіційний сайт ФФУ

