“Шахтар” не відпускає “Динамо”

Голи Луїса Адріано та Вілліана допомогли «Шахтарю» здобути у Львові вкрай складну перемогу над «Карпатами» та знову наздогнати київське «Динамо».

Матч 25-го туру зібрав на львівському стадіоні «Україна» повні трибуни, які протягом усього поєдинку несамовито підтримували «Карпати». Та попри допомогу дванадцятого гравця та максимальну віддачу господарів долю зустрічі вирішив клас «Шахтаря». Після години жорсткої боротьби із рівними шансами на успіх емоції на полі почали зашкалювати, допоки на 73-й хвилині арбітр не залишив обидві команди у меншості.

Та якщо вилучення габаритного форварда «Карпат» Батісти помітно вплинуло на атакуючий потенціал біло-зелених, то червона картка лівого захисника гірників Развана Раца, як виявилося, була на користь «Шахтаря». Саме з його позиції гості створили першу гольову комбінацію, коли Вілліан кинув у прорив Ярослава Ракицького, а той зробив результативну передачу на Луїса Адріано. Нападнику донеччан залишалося лише влучити у площину воріт.

А вже у компенсований час підопічні Мірчі Луческу провели зразкову контратаку, яку замкнув Вілліан − 2:0. «Я задоволений перемогою, а також хочу відзначити «Карпати» за те, з яким бажанням і завзяттям вони сьогодні діяли, та, звичайно ж, публіку, що неймовірно підтримувала свою команду, − зазначив після гри Луческу. − Тому втричі радісно за нашу перемогу. Щиро бажаю господарям пробитися до Ліги Європи, тому що такою грою вони на це заслуговують. Напевно, сьогодні був найважчий матч, який ми провели цього року».



Таким чином, набравши 62 очки, «Шахтар» наздогнав «Динамо», яке, втім, залишається попереду завдяки кращій різниці м`ячів. Третє місце за собою зберігає «Металіст» (49). Цього разу харків`яни вдома здолали опір «Іллічівця» − 3:1, а один з голів записав на власний рахунок Жажа, котрий наздогнав динамівця Артема Мілевського на чолі бомбардирського реєстру.

Трьома очками «Металісту» поступається «Дніпро», тоді як «Карпати» (42) залишилися п`ятими, замикаючи «зону УЄФА». Щоправда, львів`ян після сенсаційної перемоги в Києві над «Арсеналом» − 6:1 майже наздогнала сімферопольська «Таврія» (40). Хет-триком у поєдинку з «канонірами» відзначився Олександр Ковпак, а дублем − Желько Любенович.

Донецький «Металург» (35) несподівано поступився на своєму полі «Ворсклі» та практично розпрощався із надією здобути путівку в єврокубки у чемпіонаті. Однак підопічні Ніколая Костова все ж матимуть змогу досягти своєї мети − у фінальному матчі Кубку України, коли 16 травня у Харкові вони зустрінуться із «Таврією».

А ще у четвер визначився один з двох невдах поточного сезону. «Кривбас» на останній хвилині поступився своєму прямому конкуренту − «Зорі» (23 очки) з рахунком 0:1 і міцно застряг на дні турнірної таблиці (15). Трохи краще становище «Закарпаття» (19), що врятувало вдома не менш принциповий матч із «Чорноморцем» − 1:1. До речі, останній разом із «Іллічівцем» утекли від зони вильоту не дуже далеко − на крок однієї перемоги...

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