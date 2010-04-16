Суд підтримав рішення УЄФА

Спортивний арбітражний суд Лозанни підтримав рішення УЄФА щодо восьмирічної дискваліфікації македонського клубу "Победа" за участь у договірних матчах. Суд оголосив низку вердиктів по справі УЄФА, македонського клубу "Победа", президента цього клубу Александара Забрчанеца та колишнього гравця Никольче Здравеськи.

Отже, у четвер CAS заявив, що рішення, прийняте Апеляційним комітетом УЄФА 27 травня 2009 року, частково підтримане. Відтак, "Победа" відсторонена від участі в турнірах під егідою УЄФА на 8 років, починаючи з сезону-2009/10, а президенту клубу Александару Забрчанецу довічно заборонено займатися будь-якою діяльністю, що пов`язана з футболом.

Суд також розглянув апеляцію Никольче Здравеськи та анулював рішення УЄФА стосовно нього від 27 травня 2009 року.

Справа стосується дисциплінарних санкцій за договірний матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2004/05, в якому "Победа" грала з вірменським "Пюніком", та подальших рішень Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, а також Апеляційного комітету УЄФА. Вердикт Спортивного арбітражного суду є остаточним.

"Робоча група CAS постановила, що доказів, наданих УЄФА, виявилось достатньо, щоб довести договірний характер матчів між "Победою" та "Пюніком", - йдеться в заяві CAS.

"Також Робоча група CAS визнала причетність президента клубу Александара Забрчанеца до протизаконних дій та відповідальність "Победи". Однак наші фахівці визнали недостатніми докази, висунуті проти Никольче Здравеськи та не вважають його причетним до договірних матчів. Таким чином, через нестачу доказів дисциплінарні стягнення, застосовані щодо нього органами УЄФА, анульовані", - зазначив CAS.

Це перше рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни щодо договірних матчів. "Ми раді, що CAS залишив в силі деякі наші рішення щодо "Победи" та підтримав УЄФА у боротьбі з футбольною корупцією", - заявив генеральний секретар Європейського футбольного союзу Джанні Інфантіно.

УЄФА втілив у життя систему виявлення шахрайства при грі на тоталізаторі (BFDS). У рамках цієї системи ведеться спостереження не лише за матчами турнірів під егідою УЄФА, а й за всіма іграми двох найсильніших дивізіонів і кубку кожної з 53 національних асоціацій Європи.

Загалом протягом року УЄФА переглядає близько 29 тисяч матчів із метою виявлення в них потенційно підозрілих явищ, пов`язаних із букмекерством.

Офіційний сайт УЄФА

