“Динамо” знову попереду

У стартовому матчі 25-го туру української Прем`єр-ліги київські “динамівці” продовжили свою переможну серію в столичному дербі з «Оболонню», відірвавшись на три очки від «Шахтаря». Долю цього матчу багато в чому вирішив швидкий гол Андрія Шевченка, який після подачи кутового перехитрував опікуна, спрямувавши м`яч у сітку ударом головою. Невдовзі 33-річний нападник «Динамо» відзначився вдруге, а по перерві його справу продовжили Маграо та Роман Зозуля.

«Для мене ця гра була особливою, − зазначив Шевченко. − Саме на цьому полі, яке наприкінці 1980-х було звичайним шкільним майданчиком, мене побачили скаути «Динамо». Наразі тут багато що змінилося. І я вдячний глядачам, у тому числі й уболівальникам «Оболоні», які чудово прийняли мене. Сьогодні було дуже приємно грати. Що стосується нашої команди, «Динамо» здобуло заслужену перемогу. Це дуже важливо, адже в неділю на нас чекає зустріч із дуже сильним суперником − «Дніпром».

Наставник біло-синіх Валерій Газзаєв погодився із Шевченком, додавши, що незважаючи на переконливий рахунок, він має чимало претензій до своїх гравців. З іншого боку, чинні чемпіони України нарешті «увімкнули» звичні швидкості, і навіть за відсутності Артема Мілевського продемонстрували видовищну та результативну гру.

«Дніпро» того ж вечора не без проблем подолав удома спротив запорізького «Металурга» в іншому − дніпровському − дербі. Обидва м`ячі побували в сітці гостей в останній чверті поєдинку. Спочатку Євген Коноплянка розпечатав ворота Максима Коваля ударом здалеку, а вже у компенсований час Осман Ферейра підбив підсумок принципового двобою сусідів − 2:0.

Дніпропетровці наздогнали «Металіст», що нині розташувався на третьому місці, але свій матч 25-го туру харків`яни проведуть удома вже сьогодні − проти «Іллічівця». У свою чергу, головний конкурент «Динамо» в боротьбі за золото − «Шахтар» − завітає до Львова на побачення з «Карпатами».

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