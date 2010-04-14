“Шахтар” віддав Кубок УЄФА

Останній переможець Кубку УЄФА донецький "Шахтар" здійснив символічну передачу почесного трофея міській владі Гамбурга, що прийматиме фінал першого розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Згідно з традицією Кубку УЄФА, останній переможець турніру напередодні травневого фіналу передавав трофей господарям вирішального двобою. Церемонія в приміщенні старого рибного ринку (Fischauktionshalle) продемонструвала, що ця звичка буде запозичена і для Ліги Європи УЄФА.

Отримавши трофей від делегації "Шахтаря", президент УЄФА Мішель Платіні передав його міській владі Гамбурга, що її представляли мер Оле фон Бест та посол вирішального матчу Ліги Європи Уве Зеєлер, який свого часу грав у нападі місцевого клубу.

Після урочистої церемонії відбулася прес-конференція, під час якої Мішель Платіні позитивно оцінив перший розіграш Ліги Європи УЄФА. Очільник європейського футболу відзначив чудову організацію нового змагання, логічна крапка в якому буде поставлена 12 травня на "Гамбург Арені". "Ліга Європи - це серце європейського футболу", - додав Платіні.

Як приймаюче місто Гамбург вже проводив поєдинки чемпіонату світу 2006 року, а раніше - у 1982-му тут відбувся матч-відповідь фіналу Кубку УЄФА між "Гетеборгом" та "Гамбургом". За сумою двох зустрічей німці тоді поступилися з рахунком 0:4.

Відомий у минулому нападник збірної Німеччини Уве Зеєлер із нетерпінням чекає півфінальних баталій, у яких візьмуть учать його колишній клуб, а також іспанський "Атлетико", англіські "Фулхем" та "Ліверпуль". Відкидаючи будь-які уподобання, він пообіцяв: "У будь-якому випадку фінал турніру буде фантастичним. "Арена Гамбург" - чудовий стадіон і це правильне місце для проведення такого матчу".

Мер Гамбурга Оле фон Бест після промови президента УЄФА Мішеля Платіні висловив своє захоплення цим змаганням та трофеєм, котрий виставлятиметься на широкий показ аж до самого фіналу. "За вирішальним поєдинком стежитиме вся Європа, тож для нас - це прекрасна нагода показати усю красу та доброзичливість нашого міста", - зазначив він.

Чотирьом півфіналістам турніру, напевно, додали наснаги слова Мірчі Луческу - наставника володаря Кубку УЄФА-2009 - донецького "Шахтаря". "Момент, коли здіймаєш у повітря цей трофей, просто неймовірний, - пригадав румунський тренер гірників. - Я пам`ятатиму його все життя. Ми витримали важке випробування, здолавши на своєму шляху чимало міцних європейських команд".

Разом із Луческу Гамбург відвідали півзахисники "Шахтаря" Маріуш Левандовський та Жадсон, автор останнього голу в історії Кубку УЄФА - у фіналі у ворота бременського "Вердера". На церемонії передачі трофею були присутні інші поважні персони, зокрема, президент Німецького футбольного союзу Тео Цванцигер, президент "Гамбурга" Бернд Гоффман та генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Офіційний сайт УЄФА