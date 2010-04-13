Cтадіон у Варшаві можуть назвати ім’ям Леха Качиньского

Київ. 13 квітня. УНІАН. Головну футбольну арену Польщі Національний стадіон у Варшаві можуть назвати ім`ям Леха КАЧИНЬСКОГО.

У Міністерстві спорту та туризму Польщі вважають, що така ініціатива є правильною, пише 2012ua.net з посиланням на tvn24.pl.

"Це була видатна постать, гідна того, аби її ім`ям назвати Національний стадіон", - заявив речник міністерства Якуб КВЯТКОВСКІ.

Як повідомлялось, Президент Польщі Л.КАЧИНЬСКИЙ загинув 10 квітня в авіакатастрофі в Росії.

