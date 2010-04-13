Cтадіон у Варшаві можуть назвати ім’ям Леха Качиньского
12:35, 13 квітня 2010Футбол 2012
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Міністерство спорту підтримує ініціативу
Київ. 13 квітня. УНІАН. Головну футбольну арену Польщі Національний стадіон у Варшаві можуть назвати ім`ям Леха КАЧИНЬСКОГО.
У Міністерстві спорту та туризму Польщі вважають, що така ініціатива є правильною, пише 2012ua.net з посиланням на tvn24.pl.
"Це була видатна постать, гідна того, аби її ім`ям назвати Національний стадіон", - заявив речник міністерства Якуб КВЯТКОВСКІ.
Як повідомлялось, Президент Польщі Л.КАЧИНЬСКИЙ загинув 10 квітня в авіакатастрофі в Росії.
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