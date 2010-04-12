У червні УЄФА знову оцінюватиме підготовку України до Євро-2012

Київ. 12 квітня. УНІАН. Наглядова рада УЄФА 2 червня розгляне стан підготовки України та Польщі до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він сказав, що 2 червня в Ньоні (Швейцарія) відбудеться засідання Наглядової ради УЄФА, де розглядатиметься стан підготовки України та Польщі до Євро.

Відповідаючи на запитання журналістів, що саме планує Україна зробити за два наступні місяці, які президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ відвів Україні для надолуження відставання у графіку робіт з підготовки об’єктів до Євро-2012, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що планується зосередити сили у цей час на підготовці стадіонів і аеропортів. Зокрема, за його словами, у Львові планується закінчити монтаж східної трибуни і перейти до монтажу західної. У цьому ж місті і в Донецьку планується приступити до побудови терміналів в аеропортах.

