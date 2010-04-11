«Динамо» наздоганяє «Шахтар»

У 24-му турі української Прем`єр-ліги, матчі якої розпочиналися з вшанування памяті загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом, київське «Динамо» знову вийшло в лідери національної першості. У столичному дербі підопічні Валерія Газзаєва несподівано легко здолали опір земляків з «Арсеналу» − 3:1.

Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Огнен Вукоєвич. Отримавши чергову чудову передачу від Романа Єрьоменка, хорватський хавбек поцілив у праву від себе «дев`ятку». А вже по перерві Маграо та Артем Мілевський, який також вийшов уперед у перегонах бомбардирів (14 голів), зміцнили перевагу біло-синіх.

Єдине на що вистачило команду В`ячеслава Грозного, так це на гол престижу Сергія Закарлюки, та вилучення на останніх хвилинах Богдана Шершуна та Сергія Симоненка. «Ми перемогли цілком заслужено, − зазначив після гри наставник динамівців. − Насправді, рахунок мав бути ще переконливішим, отже, треба ще багато працювати над реалізацією».

Коли чинні чемпіони завершили гру проти «канонірів», донецький «Шахтар» розпочинав другий тайм гри проти «Дніпра». Але, навіть знаючи про результат київського дербі, гірники не змогли розхитати захист дніпропетровців. При цьому левова частина ігрового часу проходила в рівній боротьбі, і лише наприкінці поєдинку господарі влаштували облогу воріт «Дніпра», але той утримав нулі на табло.

Відтак, за шість турів до фінішу сезону «Динамо» та «Шахтар» набрали рівну кількість очок (59) та забитих голів (50), однак захист столичного клубу наразі виглядає міцнішим, що й виводить команду Газзаєва на перше місце.

Третім продовжує йти «Металіст» (46 очок), який втратив перемогу за лічені секунди до завершення гри на полі «Кривбаса» − 2:2. Аутсайдерів врятував захисник Анатолій Кіцута, котрому вдався шикарний удар відчаю метрів з 25-ти. Четверту сходинку поки зберігає за собою «Дніпро» (43), але в неділю його можуть обійти «Карпати» (41) − якщо здолають на виїзді «Закарпаття».

Запорізький «Металург» вдома виявився сильнішим за «Оболонь» − 2:1, а в іншому матчі за участі втікачів із небезпечної зони вильоту − «Чорноморця» та «Ворскли» − глядачі розійшлися, так і не побачивши голів.

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