Ахметов назвав умову, за якої вкладе гроші в збірну України

Президент футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ готовий інвестувати в національну збірну України з футболу, якщо Федерація футболу України зробить прозорим і зрозумілим її бюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам вчора у Донецьку.

Звертаючись до керівництва Федерації футболу України, Р.АХМЕТОВ сказав: «За великим рахунком, нам потрібно говорити просто: хлопці, національна команда – це не приватна крамничка, а надбання всіх українців. Дайте нам, будь ласка, ясність про витратну і дохідну частину бюджету збірної. І якщо сьогодні потрібна допомога, то я в цьому готовий взяти участь, тобто, я готовий інвестувати свої кошти, і із задоволенням це зроблю, але мені необхідна ясність». При цьому, додав він, «якщо є ясність, то у нас є і майбутнє».

На думку Р.АХМЕТОВА, керівництво ФФУ просто зобов`язане зробити бюджет національної збірної відкритим і прозорим.

«Ми зобов`язані це зробити. Адже якщо немає чого приховувати, то чому нам не показують цифри? А якщо не показують, то відразу приходять думки, що від нас щось приховують. Можливо, десь має місце шахрайство або ще щось, - пояснив президент ФК «Шахтар». - Тут дуже коректно поставлено питання: будь ласка, відкрийте нам витратну і дохідну частину, покажіть наші цілі, оголосіть розмір бюджету під ці цілі. І якщо у нас є дефіцит, я в цьому готовий брати участь».

Р.АХМЕТОВ вважає, що у разі невиконання цих умов збірна України не зможе успішно грати.

«Якщо у нас перед очима туман, то ми не розуміємо, що і як робимо. Якщо ми цього не розуміємо, значить, у нас існують проблеми з організацією. А якщо у нас проблеми з організацією, то успіху ніколи не буде», - сказав він, додавши, що «мені не потрібний туман перед очима, а потрібна ясність, така, як, наприклад, сьогодні погода – світла і сонячна, щоб ми розуміли, куди інвестуємо кошти, які цілі ставимо перед собою і до чого у результаті прийдемо».