Ярославський показав Платіні аеропорт

Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ ознайомив членів делегації УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ з ходом реконструкції Міжнародного аеропорту “Харків” до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, представники УЄФА оглянули перший і другий поверхи нового пасажирського терміналу і ознайомилися з планшетами об’єктів інфраструктури Харкова (аеропорт, стадіон, спортивні бази, готелі, дороги), які готуються до Євро-2012.

М.ПЛАТІНІ заслухав короткий звіт О.ЯРОСЛАВСЬКОГО про характеристики цих об’єктів, а також інформацію про конкретні суми інвестицій, що вкладають у будівництво як приватні інвестори (група DCH), так і держава та місцева влада.

Після відвідування аеропорту делегація УЄФА відбула до стадіону «Металіст».

Разом з делегацією УЄФА у Харкові перебуває група українських урядовців, зокрема, віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, директор Турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.