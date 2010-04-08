Виконком УЄФА дав уряду Азарова 90 днів

Виконком УЄФА дав уряду України 90 днів на те, щоб об`єкти, які будуються в країні до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, увійшли до запланованих графіків будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив журналістів віце-прем`єр-міністр України з питань підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ після відвідання делегацією УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ стадіону «Донбас Арена».

Відповідаючи на запитання про те, коли наступного разу М.ПЛАТІНІ відвідає Україну, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Уряду України дано 90 днів такого випробувального терміну для того, щоб об`єкти увійшли до графіку».

На думку віце-прем`єр, наступний візит президента УЄФА до України і його чергова інспекція підготовки країни до чемпіонату відбудуться вже у середині нинішнього літа.

«Я думаю, що йдеться про середину липня», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

У свою чергу, президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ висловив сподівання, що всі обіцянки, які було дано М.ПЛАТІНІ, Україна виконає.

«Можу сказати, що пан ПЛАТІНІ дуже багато зробив для того, щоб Євро-2012 відбулося в Україні. Він ухвалив сміливе рішення, а Україна і українці, у свою чергу, зроблять все, щоб показати себе гідно. І я переконаний, що так і буде», - сказав Р.АХМЕТОВ.