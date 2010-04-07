Кабмін утворив Нацагентство з підготовки до Євро-2012

Київ. 7 квітня. УНІАН. Кабінет міністрів України утворив Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Діяльність агентства, чисельність якого становитиме 70 штатних одиниць, буде спрямовуватися і координуватися Кабміном через віце-прем’єр-міністра (Бориса КОЛЕСНІКОВА – УНІАН).

Крім того, Кабмін утворив Управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу у структурі Секретаріату Кабінету міністрів України, ліквідувавши відповідне Координаційне бюро.

Такі рішення уряду, підкреслюється у повідомленні, спрямовані на удосконалення системи управління підготовкою та проведенням в Україні Євро-2012, а також забезпечення цільового і ефективного використання коштів, що виділяються з державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2008 року Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.

