“Динамо” і Сабліч достроково розірвали контракт

Футбольний клуб «Динамо» і захисник Горан Сабліч прийшли до компромісного рішення – достроково розірвати контракт, надавши футболісту статус «вільного агента».

Горан Сабліч перейшов до «Динамо» із хорватського «Хайдука» влітку 2002 року. За винятком сезону 2007/08, в якому Горан на правах оренди виступав за той же «Хайдук», футболіст вірою і правдою упродовж семи років служив київському клубу, у складі якого став чотириразовим чемпіоном України та чотириразовим володарем Кубка України. В цілому за «Динамо» в чемпіонаті України Сабліч провів 52 матчі (забив 2 м`ячі), в Кубку України 24 матчі (забив 3 м`ячі), в єврокубках 29 матчів (забив 1 м`яч).

«Динамо» дякує Горану Саблічу за “внесок до успіхів клубу, яскраву та самовіддану гру на футбольному полі, за найкращі роки кар`єри, проведені в «біло-синій» футболці”.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)

