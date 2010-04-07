Платіні прибув в Україну

Львів. 7 квітня. УНІАН. До Львова з робочим візитом прибула делегація УЄФА на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, також до Львова прибули директор турніру Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

М.ПЛАТІНІ у супроводі керівників Львівської облдержадміністрації та влади міста оглянув будівництво нової злітно-посадкової смуги в аеропорту «Львів», після чого побуває на будівництві стадіону до Євро-2012.

