Фінал Кубку України відбудеться в Харкові

Київ. 6 квітня. УНІАН. Фінал Кубку України з футболу відбудеться в Харкові.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

За повідомленням, сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування фінального матчу розіграшу «Датагруп − Кубок України» «Таврія» (Сімферополь) − «Металург» (Донецьк), який відбудеться 16 травня. За результатами жеребкування, номінальними господарями в цьому поєдинку будуть кримчани.

Як повідомив віце-президент ФФУ Володимир ЛАШКУЛ, жеребкування також визначило, що фінальний матч відбудеться у Харкові на стадіоні “Металіст”.

