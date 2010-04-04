«Шахтар» зберіг лідерство у чемпіонаті

13:52, 04 квітня 2010
Футбол 2012
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Донецький «Шахтар» зберіг за собою лідерство в турнірі Прем`єр-ліги, перегравши на класі київську «Оболонь» − 1:0… Єдиний гол у ворота «пивоварів» провів зі штрафного капітан гірників Даріо Срна…

Донецький «Шахтар» зберіг за собою лідерство в турнірі Прем`єр-ліги, перегравши на класі київську «Оболонь» − 1:0. Єдиний гол у ворота «пивоварів» провів зі штрафного капітан гірників Даріо Срна. Пробиваючи на 51-й хвилині «стандарт» від звичної правої бровки, хорват майстерно перехитрив кіпера господарів Олександра Рибку, що необачно залишив свої ворота, і м`яч потрапив йому «за комірець». Отже, дончани здобули вже 18-ту перемогу в сезоні (58 очок).

Дубль Андрія Ярмоленка приніс «Динамо» (56 очок) перший в цьому році виїзний успіх − у Луганську кияни впоралися із «Зорею» з рахунком 2:0. Обидва м`ячі лівий вінгер гостей провів у другому таймі, скориставшись ідеальними передачами Романа Єрьоменка від протилежної бровки. Після повернення до столиці тренери біло-синіх надали чинним чемпіонам країни два вихідних, після чого вони розпочнуть підготовку до двох поспіль дербі − з «Арсеналом» та «Оболонню».

«Я частково задоволений лише другим таймом, коли наша команда продемонструвала більш якісний та змістовний футбол, − зазначив наставник киян Валерій Газзаєв. − А до перерви у нас гра не виходила, оскільки «Зоря» була дуже чіпкою, а ми самі в креативному плані діяли не дуже активно, особливо в центральній зоні атаки. З цих причин багато що в нас не виходило. Але після перерви все стало на свої місця».

У Харкові «Металіст», що наразі йде третім (45), не зміг здолати опір сімферопольської «Таврії» − 1:1. Господарі повели у рахунку вже на 6-й хвилині, коли Денис Олійник заробив пенальті, а Жажа його упевнено реалізував, забивши свій 13-й гол у чемпіонаті. Утім, мінімальної переваги харків`янам цього вечора не вистачило, позаяк наприкінці другої половини Лакі Ідахор відновив рівновагу. Нічия, звісна річ, більше задовольнила кримчан, які закріпилися на шостій позиції (37).

П`яте місце належить поки львівським «Карпатам» (38), котрі із аналогічним рахунком завершили домашній поєдинок з одеським «Чорноморцем» − щоправда, тут господарям довелося відігруватися. А на четверту сходинку піднявся в суботу «Дніпро» (42). Команда Володимира Безсонова не без проблем поклала на лопатки непоступливе «Закарпаття» − 1:0, і цьому великою мірою посприяв гол Максима Калиниченка, забитий хавбеком дніпрян на початку другого тайму.

«Ворскла» у Полтаві з рахунком 3:0 декласувала маріупольский «Іллічивець». Сенсаційного успіху досяг на полі донецького «Металурга», що претендує на одну з путівок в єврокубки, головний аутсайдер Прем`єр-ліги «Кривбас». Гості не лише встояли під тиском інтернаціональної бригади Ніколая Костова, а й під завісу гри відповіли їм контратакою, яку завершив білорус Андрій Воронков − 0:1. До речі, це вже 9-й гол колишнього форварда «Оболоні», орендованого клубом з Кривого Рогу у «Динамо».

Перемога «Кривбаса» в Донецьку загострить боротьбу в підвалинах турнірної таблиці, скоротивши відставання підопічних Юрія Максимова від «Закарпаття» та «Зорі» відповідно до трьох та двох очок.

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